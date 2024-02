Festnahme eines Taschendiebs in der Wiener Innenstadt.

Geldbörse in Wiener Bim gestohlen: Frau verfolgte Dieb

Am Donnerstag wurde eine Frau in einer Straßenbahn in der Wiener Innenstadt Opfer eines Taschendiebstahls. Sie verfolgte den Dieb und alarmierte die Polizei.

Nachdem ein Mann (42, StA: Rumänien) am 1. Februar gegen 17.15 Uhr einer 51-jährigen Frau beim Universitätsring in der Wiener Innenstadt in einer Straßenbahn die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen haben soll, verfolgte die Frau den mutmaßlichen Dieb und stellte ihn zur Rede. Daraufhin gab er die Geldbörse wieder zurück.

Geldbörsendieb in der Wiener Innenstadt gefasst