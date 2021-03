Geldbörsen gestohlen und Geld abgehoben: Fahndung

Zwischen September 2020 und Jänner 2021 soll ein unbekannter Täter Geldbörsen gestohlen und anschließend Geld abgehoben haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannter Täter schlug dreimal zu

Am 8. September 2020 soll er einer 51-Jährigen aus dem Bezirk Korneuburg in einem Supermarkt in Deutsch-Wagram, am 14. September 2020 einer 67-Jährigen aus dem Bezirk Tulln in einem Supermarkt in Klosterneuburg und am 22. Jänner 2021 einer 58-Jährigen aus dem Bezirk Horn in einem Supermarkt in Horn die Geldbörsen gestohlen haben. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages.