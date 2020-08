Geldbörsen-Diebe verursachten 87.000 Euro Schaden

Mehrere Männer sollen seit 2014 bundesweit regelmäßig Geldbörsen-Diebstähle auf Autobahn-Raststätten, Restaurants und Hotels begangen und dabei einen Schaden von rund 87.000 Euro verursacht haben.

Auf Autobahn-Raststätten, Restaurants und Hotels in Niederösterreich häuften sich seit einigen Monaten Diebstähle von Geldbörsen. Als es im Jänner 2020 in der Raststation Steinhäusl (Bezirk St. Pölten-Land) erneut zu einem Diebstahl kam, erkannten die ermittelnden Beamten auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera einen 46-jährigen ungarischen Staatsbürger wieder, der für zahlreiche weitere gleich gelagerte Straftaten in sieben Bundesländern verantwortlich ist.