Geldbörse von Krankenhaus-Patientin gestohlen: Fahndung

Ein Verdächtiger stahl Anfang Dezember die Geldbörse einer Krankenhauspatientin und behob damit mehrmals Geld in Wien, Tschechien und Polen. Die Polizei sucht nach dem Mann.

Einer 79-Jährigen wurde Anfang Dezember 2019 nach ihrer Einlieferung in ein Krankenhaus in Wien die Geldbörse gestohlen. Aufgrund des körperlichen Zustandes wurde der Diebstahl erst rund zwei Wochen später entdeckt. Bis dahin konnte der Tatverdächtige zwölf Behebungen in Wien, sieben Behebungen in Tschechien und sieben Behebungen in Polen tätigen.