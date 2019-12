Geldbörse gestohlen und Geld abgehoben: Fahndung

Am 29. Oktober wurde einer Frau die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Täter.

Am 29. Oktober soll ein bislang unbekannter Täter gegen 13 Uhr einer Frau in einem Geschäft in Perchtoldsdorf die Geldtasche gestohlen haben. Diese war in einer im Einkaufswagen abgelegten Handtasche verstaut. In der Geldtasche befanden sich Bargeld, Kredit- und Bankomatkarte und diverse Dokumente. Der unbekannte Täter soll nach dem Diebstahl mit der gestohlenen Bankomatkarte gegen 13.30 Uhr einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag in Mödling abgehoben haben.