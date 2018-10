Geldabheben am Bankomat wird bald teuer: Gebühren sind zulässig

Ab sofort ist es wichtig, sich besonders gut über die Kosten beim Geldabheben zu informieren. Der VfGH hat beschlossen, dass die Banken die Gebühren dafür nicht mehr übernehmen müssen.

An einzelnen Bankomaten wird Geldabheben in den nächsten Tagen teuer: Wer Geldausgabemaschinen nutzt, die nicht von den heimischen Banken betrieben werden, muss dann damit rechnen, eine Bankomatgebühr bezahlen zu müssen. Bisher haben ihre Banken diese Gebühr übernommen. Nun hat aber der Verfassungsgerichtshof (VfGH) geurteilt, dass die Geldhäuser diese Kosten nicht mehr tragen müssen.

Information im Vorfeld vermeidet Ärger über Bankomatgebühren

Kunden sind gut beraten, sich über allfällige Gebühren ihres Geräts genau zu informieren. Vor der Abhebung muss ein Hinweis auf Gebühren am Schirm erscheinen. Denn die Banken dürften mehrheitlich sehr rasch das am Freitag bekanntgegebene Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs umsetzen, sobald es via Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde.