Geld zurück für Verbund-Kunden: Anmeldung bis 30. September

Verbund-Kunden können noch bis Ende September Geld von einer unzulässigen Preisanpassung zurückfordern. Die Anmeldefrist beim VKI für die Gutschrift läuft kommende Woche ab.

Bisher haben sich 80.000 Kundinnen und Kunden des Verbunds beim VKI angemeldet, um im Streit um Preisanpassungsklauseln Geld für die Preiserhöhungen von 1.4.2019, 1.6.2019 und 1.9.2019 zurückzubekommen, teilte der VKI am Mittwoch mit. Für eine Überweisung ihrer Gutschrift müssen sich Betroffene bis 30. September - kostenlos - beim VKI anmelden .

Unzulässige Preisanpassung

Bis zu 134 Euro Geld zurück

Auch Ex-Kunden, die von der letzten Preiserhöhung noch betroffen waren, können per Anmeldung die vorgesehene Refundierung erhalten. Betroffene Haushalte mit einem durchschnittlichen Energieverbrauch können in der Regel mit einer Kompensation von rund 82 Euro bei Strom und 52 Euro bei Gas rechnen, so der VKI. Die Gutschrift ergibt sich aus der Preisdifferenz zwischen dem Energiepreis 2019 und 2020.