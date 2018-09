Geld mit gestohlener Karte in Wien abgehoben: Täter gesucht

Eine 40-Jährige hat am Dienstag ihre Geldbörse in Bruck an der Leitha auf einer Parkbank vergessen. Am Mittwoch wurde in verschiedenen Wiener Gemeindebezirken bereits vier Mal von ihrer Bankomatkarte abgehoben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Dienstag ließ eine 40-jährige Burgenländerin aus dem Bezirk Neusiedl am See ihre Geldbörse auf einer Parkbank in Bruck an der Leitha versehentlich liegen. Bislang unbekannte Täter dürften diese in der Nacht gefunden haben. Seither tätigten die drei Unbekannten am Mittwoch vier Bargeldbehebungen. Drei davon in Wien-Simmerung, eine in Wien-Josefstadt. Der Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Hinweise erbeten Bei den Geldbehebungen sind Fotos entstanden, welche die unbekannten Täter zeigen. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bruck an der Leitha unter der Telefonnummer 059133-3320 erbeten.