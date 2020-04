Geisterspiele in Fußball-Bundesliga fix

Die Fußball-Bundesliga hat das neue Konzept für Geisterspiele beschlossen. Zudem stehen auch die Sicherheitsmaßnahmen bei Spielen fest, wodurch eine Ansteckung mit dem Coronavirus vermieden werden soll.

Die Fußball-Bundesliga hat am Freitag auf ihrer Video-Clubkonferenz ein Konzept für Geisterspiele beschlossen. Damit soll ein baldiger Start des Mannschaftstrainings und in weiterer Folge ein Neustart der Meisterschaft denkbar sein. Das Papier wurde dem Sportministerium übermittelt.

Man wolle "in Abstimmung mit den zuständigen Behörden schnellstmöglich Gewissheit haben, unter welchen Bedingungen ein Trainings- und Meisterschaftsbetrieb möglich ist", hieß es in einer Aussendung. Liga-Vorstand Christian Ebenbauer meinte: "Mit dem fertigen Konzept haben wir einen großen Teil unserer Arbeit erledigt. Nun ist die Politik am Zug, uns mitzuteilen, unter welchen Möglichkeiten eine Wiederaufnahme der Tipico Bundesliga möglich ist."