Gehsteig in der Possingergasse wird verschmälert

Um platz für Markierungen von Radfahrstreifen zu schaffen, wird in der Possingergasse zwischen Gablenzgasse und Koppstraße der Gehsteig verschmälert.

Bauarbeiten: Possingergasse wird als Einbahn geführt

Während der Arbeiten im Gehsteigbereich wird auf die Dauer von drei Wochen (14. Juli bis etwa Anfang August) ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung aufrechterhalten. Während der Arbeiten im Fahrbahnbereich (etwa Anfang August) wird die Possingergasse von Gablenzgasse bis und in Richtung Koppstraße als Einbahn geführt. Die Umleitung in Fahrtrichtung 15. Bezirk erfolgt über Possingergasse - Koppstraße - Pfenninggeldgasse und Gablenzgasse. Weiters werden die angrenzenden Abschnitte der Herbststraße für rund zwei Wochen als Sackgassen ausgebildet. In der Gablenzgasse wird für rund eine Woche der Links-Abbiegefahrstreifen in die Possingergasse gesperrt. Der Fußverkehr wird aufrechterhalten.