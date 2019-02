Geheime Daten verkauft: Wiener Polizist vorläufig suspendiert

Ein Wiener Polizist, der wegen Amtsmissbrauchs unter Verdacht steht, ist vorläufig vom Dienst suspendiert worden. Bereits 2017 musste sich der Beamte mit einem Betrugsverfahren herumschlagen.

Frau zu Unrecht in U-Haft

Der Beamte, der unter anderem für die Bearbeitung von Suchtgift-Akten zuständig war, soll sich – aus welchen Gründen auch immer – in einem Fall äußerst unkorrekt verhalten haben. Eine Frau, die wegen Suchtmittel-Besitzes in Haft genommen worden war, wurde von einem Gutachten insoweit entlastet, als die eingeholte Expertise eines Chemikers ihre Behauptung bestätigte, die bei ihr sichergestellten Substanzen wären “gestreckt” und damit weit weniger gefährlich als bei ihrer Festnahme angenommen. Der Beamte soll dieses Gutachten entgegen seiner dienstlichen Verpflichtung nicht sogleich der Staatsanwaltschaft weitergeleitet haben, was zur Folge hatte, dass die Frau weiter in U-Haft behalten wurde. Angeblich vergingen mehr als zwei Wochen, ehe die Justiz das entlastende Gutachten bekam und die Verdächtige unmittelbar darauf auf freien Fuß gesetzt wurde.