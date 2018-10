Gehaltsverhandlungen der Beamten starten am 22. Oktober: Strache erstmals mit dabei

Ab 22. Oktober, wird auch die zweite große Berufsgruppe nach den Metallern, die Beamten, die Gehaltsverhandlungen starten. Erstmals wird auch Heinz-Christian Strache (FPÖ) an den Verhandlungen teilnehmen.

Schnedl fordert “eine nachhaltige Erhöhung” für Beamte

GÖD-Vorsitzender Norbert Schnedl hat in seinem Brief, in dem er um Aufnahme der Verhandlungen ersucht hat, zwar noch keine konkrete, in Zahlen gegossene Forderung gestellt, aber schon “eine nachhaltige Erhöhung” der Gehälter verlangt, “damit eine dauerhafte Kaufkraftsteigerung für alle öffentlich Bediensteten sichergestellt wird”. Eine Abgeltung will die Gewerkschaft auch für die “besonderen Belastungen” und den “großen Einsatz aller öffentlich Bediensteten”. Die Metaller sind heuer mit einer Forderung von fünf Prozent in ihre Verhandlungen gestartet.