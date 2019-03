Gehaltserhöhung: 2,94 Prozent mehr in der Textilindustrie

Ab 1. April steigen die Gehälter bei den Beschäftigten in der Textilindustrie gestaffelt. Durchschnittlich beträgt das Plus 2,94 Prozent.

Die Gehälter für die Beschäftigten in der Textilindustrie steigen ab 1. April gestaffelt, durchschnittlich beträgt das Plus 2,94 Prozent, teilte die Wirtschaftskammer am Freitag mit. Vertreter der Gewerkschaften und der Textilindustrie hätten sich nach harten und sehr intensiven Verhandlungen gestern geeinigt.