Gehalt bekannt: Ö3-Moderator Kratky wüst beschimpft und bedroht

Der erstmals vom Gesetz vorgeschriebene und nun veröffentlichte ORF-Transparenzbericht hat für Topverdiener und Ö3-Moderator Robert Kratky schlimme Konsequenzen.

ORF verteidigt Spitzengehalt von Robert Kratky

Der ORF nahm ihn in Schutz: "Welche Bedeutung es für den ORF hat, einen derart profilierten Radiomacher an Bord zu haben, zeigen die wiederkehrenden Versuche nationaler und internationaler Medienhäuser, Herrn Kratky - mit zum Teil wesentlich höheren Gagenangeboten - abzuwerben." Kratky habe mehrere Formate mitentwickelt und der von ihm moderierte Ö3-Wecker sei eines der erfolgreichsten ORF-Produkte, hieß es.

Politik fordert ORF zum Handeln auf

Nach Kritik von ÖVP und FPÖ an den hohen Gehältern für das ORF-Management meldete sich am Dienstag auch die SPÖ zu Wort. "Die veröffentlichten sehr hohen Gehälter im ORF-Management sind völlig unverständlich. Solche Gagen darf es nicht mehr geben", wurde SPÖ-Mediensprecherin Muna Duzdar in einer Aussendung zitiert. Es sei unverständlich, dass es einerseits exorbitant hohe Managergehälter gebe und andererseits im Radiobereich viele junge Personen prekär beschäftigt seien. Sie forderte ORF-Chef Weißmann auf, für eine nachvollziehbare Gehaltsstruktur und klare Spielregeln bei Zuverdiensten zu sorgen.