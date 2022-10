Gegendemonstranten blockierten Ringfahrbahn in Wien

Im Zusammenhang mit einer Versammlung, die am Samstagnachmittag in Wien zu Ende ging, kam es zu Störaktionen durch Gegendemonstranten, berichtet die Polizei am Sonntag. Sie blockierten die Ringfahrbahn.

Die Teilnehmer der angezeigten Versammlung zogen am Samstag zum Heldenplatz und begaben sich danach zum Karlsplatz. Dort wurde die Veranstaltung schließlich mit 16 Uhr beendet. Allerdings kam es im Zusammenhang mit dieser zu Störaktionen durch Gegendemonstranten.

Wien: Gegendemonstranten blockierten Ringfahrbahn

Sie blockierten die Ringfahrbahn, es kam zum Einsatz von Pyrotechnik und Bewurf auf die Einsatzkräfte. Ebenfalls wurde der Schutzbereich zur angezeigten Versammlung nicht eingehalten. "Aufgrund des Bewurfs mit pyrotechnischen Gegenständen auf die Einsatzkräfte wurden Identitätsfeststellungen durchgeführt und wurde die Versammlung aufgelöst", so die Landespolizeidirektion Wien am Sonntag in einer Aussendung. Jedoch sammelten sich während der Abschlusskundgebung der angezeigten Versammlung erneut Gegendemonstranten im Bereich Karlsplatz. Sie blockierten ab ungefähr 16 Uhr die Ringfahrbahn. Die Einsatzkräfte lösten auch diese Blockade auf.