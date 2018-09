Gegen Lebensmittelverschwendung: 12.500 Tonnen an Sozialeinrichtungen

2017 konnten durch einen Pakt zwischen Landwirtschaftsministerium und Einzelhandelsunternehmen 12.250 Tonnen Lebensmittel vor dem Wegschmeißen gerettet werden. Sie wurden an soziale Einrichtungen gegeben.

2017 wurden im Rahmen eines vom Landwirtschaftsministerium mit Einzelhandelsunternehmen geschlossenen Paktes gegen Verschwendung 12.250 Tonnen nicht verkaufte Lebensmittel an soziale Einrichtungen weitergegeben. Das berichtete die für Nachhaltigkeit zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien.