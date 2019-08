Gegen LASK verletzt: Rapids Schick muss operiert werden

Nach dem Match gegen den LASK gibt es eine kleine Entwarnung bei Rapid. Außenbahnspieler Schick muss zwar operiert werden, das Kreuzband ist jedoch nur gestaucht.

Rapid-Neuzugang Thorsten Schick hat entgegen ersten Befürchtungen keinen Kreuzbandriss erlitten, fällt mit einer Knieverletzung aber dennoch mehrere Wochen aus. Der Steirer zog sich am Samstag im Fußball-Bundesliga-Spiel gegen den LASK (1:2) eine Meniskus- und Sehnenverletzung zu und wird in den nächsten Tagen operiert. Das gaben die Hütteldorfer am Sonntag nach einer MR-Untersuchung bekannt.