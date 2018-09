Gegen Drogen im Straßenverkehr: Neue Infokampagne

Eine der großen Gefahren im Straßenverkehr sind die Drogenlenker. Mit einer neuen Kampagne will das Verkehrsministerium nun für mehr Bewusstsein sorgen.

Drogenlenker werden zu einer immer größeren Gefahr im Straßenverkehr. Eine neue Kampagne des Verkehrsministerium soll nun mehr Bewusstsein dafür schaffen. Das Innenministerium will außerdem neue, modernere Speichel-Vortestgeräte testen, mit wissenschaftlicher Unterstützung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV), hieß es am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Wien.