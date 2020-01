Gefahr?: Asteroid rast im Februar auf die Erde zu

Am 15. Februar rast ein Asteroid in der Größe von etwa 440 bis 990 Meter auf die Erde zu. Theoretisch könnte ein Einschlag enorme Schäden anrichten.

Asteroid kreuzt Erdbahn: Rast vorbei

Jeden Tag fliegen Gesteinsbrocken an der Erde vorbei, jedoch kommen sie uns selten so nahe wie 163373 (2002 PZ39). Am 15. Februar wird dieser Asteroid an der Erde vorbei rasen- mit einer Entfernung von "nur" etwa 5,78 Millionen Kilometer. Dieser Asteroid ist zuletzt am 6. August 2002 an der Erde vorbeigerast. Damals war er noch etwa 8,65 Millionen Kilometer von der Erde entfernt.