Die Wiener Polizei griff einen Mann auf, der sich unrechtmäßig in Österreich aufhielt

Gefälschter Ausweis: Wiener Polizei nimmt 30-Jährigen am Stephansplatz fest

Urkundenfälschung und unrechtmäßiger Aufenthalt werden einem 30-jährigen Mann zur Last gelegt, den die Wiener Polizei am Dienstag am Stephansplatz aufgegriffen hat.

Beamte der Bereitschaftseinheit führten am Dienstag gegen 12 Uhr am Stephansplatz Schwerpunktkontrollen durch, als sie einen Mann mit gefälschten rumänischen Ausweisdokumenten anhielten.

Kein Rumäne, sondern Serbe: 30-Jähriger hatte falschen Ausweis