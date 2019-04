Gefährliche Augeninfektion kann zur Erblindung führen

Die immer öfter auftretende Augeninfektion Acanthamoeba-Keratitis kann laut einer Studie vor allem für Kontaktlinsenträger gefährlich werden.

Kontaktlinsen-Träger aufgepasst: Forscher vom Universtiy College London warnen vor schmerzhafen Zysten am Auge. Der Ausbruch der Augeninfektion Acanthamoeba-Keratitis kommt immer häufiger vor. Die Gefahr: Man kann dadurch sogar erblinden. In einer Studie haben die Forscher mehrere Augenpatienten untersucht und die Ergebnisse nun veröffentlicht. Die Infektion verbreitet sich über Wasser, die auslösenden Amöben gedeihen in Wassertanks und Schwimmbädern und können so auf den Menschen übertragen werden. Im Video gibt es Tipps, wie man die Krankheit vermeiden kann.

