Gedenkkonflikt vor Russlands Botschaft in Wien.

Während seit Samstag unter anderem Stofftiere am Zaun der russischen Botschaft in Wien an Terroropfer aus der Crocus City Hall erinnern sollen, wurde eine Gedenkstätte für Alexej Nawalny auf der gegenüberliegenden Straßenseite am Wochenende erneut zerstört.

Bereits am Vorabend der russischen Wahlen hatten Unbekannte am 16. März hier alle Plakate, Blumen und Kerzen entfernt. Anhänger des verstorbenen Oppositionsführer hatten in Folge dieses Denkmal wieder neu installiert.

Blumen am Zaun der russischen Botschaft in Wien

Blumen in den Farben der russischen Trikolore, Trauerkerzen sowie Stofftiere standen am Sonntagabend am Zaun der russischen Botschaft in der Reisnerstraße und kleine Plakate mit Verweis auf die Crocus City Hall verdeutlichten, dass hier den Opfern des Terroranschlags vom vergangenen Freitag gedacht werden soll. Dieses Gedenken wurde offiziell begrüßt: "Wir sind aufrichtig all jenen dankbar, die Bezug auf diese Tragödie nicht mit Gleichgültigkeit reagieren und Anteil an diesem Schmerz des Volks von Russland nehmen", schrieb die russische Botschaft am Samstagvormittag auf Telegram und veröffentlichte Fotos dieser improvisierten Gedenkstätte.

Auf der anderen Straßenseite hatte sich bis Samstagabend noch eine deutlich größere Gedenkstätte befunden, die von der Botschaft offiziell indes stets ignoriert worden war: Vertreter der russischen Opposition in Österreich hatten hier seit dem 16. Februar des in Lagerhaft verstorbenen Politikers Alexej Nawalnys gedacht und gleichzeitig gegen das Regime von Wladimir Putin protestiert. Laut Angaben eines Anrainers, der anonym bleiben wollte, war die Nawalny-Gedenkstätte am Samstag zwischen 21 und 22 Uhr erneut verschwunden. Vor der Botschaft anwesende Militärpolizisten hätten ihm danach mit Verweis auf "Neutralität" sowie eine kürzlichen Aufregung genauere Auskünfte jedoch verweigert, erzählte er der APA. "Ich kann ihnen aber sagen, dass viele der Einwohner rund um die russische Botschaft das beobachten und sie wirklich darüber entsetzt sind", sagte er mit Verweis auf die erneute Demontage des Gedenkortes.

Nawalny-Denkmal in Wien wurde von Unbekannten zerstört

Nachdem am 16. März dieses Nawalny-Denkmal von Unbekannten erstmals zerstört worden war, war nach Angaben der Wiener Landespolizeidirektion auch das Landesamt Staatsschutz und Extremismus (LSE) über den Vorfall informiert worden. Die Behörde wollte zudem überprüfen, ob eine strafrechtliche Relevanz vorliegt.

Thematisiert wurde das Denkmal am vergangenen Donnerstag aber auch im österreichischen Parlament. "Es wäre hilfreich, wenn etwa Überwachungskameras beim Nawalny-Denkmal installiert würden oder versucht werden könnte, ihm einen offiziellen Status zu geben, um es zu schützen", sagte ein russischer Aktivist während eines Treffen mit Abgeordneten von vier Parlamentsfraktionen, das von der außenpolitischen Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, initiiert worden war.