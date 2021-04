Gedenkfeier: Wiener Parlament gedenkt am 5. Mai Opfern des NS-Regimes

Anlässlich des Gedenktags gegen Gewalt und Rassismus gedenkt das Parlament am 5. Mai den Opfern des Nationalsozialismus.

Da 76 Jahre nach der Befreiung des KZ Mauthausen immer weniger Holocaust-Überlebende von den Gräueltaten der Nazis berichten können, dreht sich der diesjährige Gedenktag daher insbesondere um das Finden neuer Wege, um die Geschichte weiterzuerzählen, hieß es in einer Aussendung der Parlamentskorrespondenz am Mittwoch. Ziel ist es, dass Erinnerung auch in Zukunft lebendig bleibt. Der Gedenktag wird live auf ORF II sowie auf der Website des Parlaments übertragen.