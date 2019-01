Geburt einfach anmelden: Drei Schritte zur Wunschklinik in Wien

Das soll ab nun der Vergangenheit angehören. Nachdem der niedergelassene Arzt eine Schwangerschaft festgestellt hat, kann man sich auf dieser Seite registrieren und drei Wunschkliniken angeben.

Der erste Schritt ist die Registrierung. Diese kann online oder telefonisch stattfinden. Die werdende Mutter kann bei der Registrierung drei Wunschkliniken angeben. Ab der 22. Schwangerschaftswoche wird der Frau schließlich mitgeteilt, welche ihrer drei gewählten Kliniken einen Platz für sie bereithält. Daraufhin findet ein persönliches Gespräch statt. Vor Ort kann sich die zukünftige Mama ein Bild der Klinik machen und eventuell auch einen Blick in den Kreißsaal werfen. Wobei heute versprochen wurde, dass nachträgliche Änderungen noch möglich sein werden, sollte sich der persönliche Wunsch im Lauf der Schwangerschaft doch noch ändern.

Dass man keinen Platz in einem der drei Favoriten bekommt, sei so gut wie ausgeschlossen, versprach KAV-Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb. Dafür sorgten gewisse Algorithmen, die im Hintergrund etwa Faktoren wie Wohnortnähe berücksichtigen. Bei Testläufen im Vorfeld hätten neun von zehn Fällen sogar ein Bett im erstgereihten Spital erhalten.

Geburtsanmeldung: Formular in sechs Sprachen verfügbar

Das Online-Anmeldeformular zeigt sich in einfacher und übersichtlicher Struktur. Es ist in den Sprachen Deutsch, Arabisch, Englisch, Farsi, Russisch und Türkisch verfügbar und barrierefrei.

“Es ist uns wichtig, Gesundheitsleistungen für alle Frauen leicht zugänglich zu machen. Auf einer Website bekommen Frauen alle Informationen die sie brauchen. Wer keinen Internetzugang hat kann das Telefonservice nutzen”, so Kristina Hametner vom Wiener Programm für Frauengesundheit über das neue Angebot.

Dieses Anmeldungsprozedere ist für werdende Mamas künftig Pflicht. Ausgenommen sind Risikoschwangerschaften. Für diese gilt – wie schon bisher – aufgrund spezieller Anforderung ein eigener Aufnahmemodus. Personen mit Zusatzversicherung werden in dem neuen System jedenfalls nicht bevorzugt, wurde heute betont.

Wien: Über 18.000 Geburtsplätze in öffentlichen Spitälern

Die meisten Wiener Kinder kommen in öffentlichen Spitälern zur Welt. 2019 konnten bei den acht öffentlichen Geburtshilfeabteilungen über 18.000 Geburtsplätze durch den Wiener Krankenanstaltenverbund und der Vinzenz Gruppe geschaffen werden.

“Uns ist wichtig, dass jede Frau, die in einem öffentlichen Spital entbinden möchte, auch die Möglichkeit dazu hat. Um das sicher zu stellen, haben wir gemeinsam ausreichend Kapazitäten vorgesehen. Das neue Tool ermöglicht auch eine bessere Steuerung der vorhandenen Kapazitäten, da eine Datenbank alle Anmeldungen zusammenführt und jederzeit einen Überblick über belegte und freie Geburtsplätze ermöglicht”, sagten die Generladirektion der KVA Evelyn Kölldorfer-Leitgeb und Stephan Lampl von der Vinzenz Gruppe.

KAV: Spätere Änderung nur in Ausnahmen

Nachträgliche Änderungen in Sachen Wunschklinik werden im neuen zentralen Geburtsanmeldesystem nur in Ausnahmen möglich sein. Das trifft etwa zu, wenn sich werdende Mütter doch für eine Hausgeburt oder hebammengeleitete Geburt entscheiden anstatt ihr Kind im Krankenhaus zur Welt zu bringen, präzisierte der Wiener Krankenanstaltenverbund getätigte Aussagen in einer Pressekonferenz am Donnerstag.Im Regelfall sei eine Änderung allerdings nicht vorgesehen, wenn für die Frau bereits ein fixer Platz in einem Spital reserviert worden ist. Denn das würde die Planbarkeit der Kapazitäten enorm erschweren, hieß es

Geburten in Wien: Umfangreiche Informationen auf der Website

Auf der Website www.geburtsinfo.wien werden bereits seit 2017 umfassende Informationen für schwangere Frauen bereitgestellt. Neben den Überblick über das vielfältige geburtshilfliche Angebot der acht gemeinnützigen Spitäler, ist unter anderem auch die Ausstattung der Patientinnen- und Kreißzimmer ersichtlich, sowie die Nachbetreuungsmöglichkeiten für Mutter und Kind.

Außerdem können Interessierte alles Wissenswerte zu den Themen Schwangerschaft, Ernährung, Geburt und Wochenbett erfahren.

Die Anmeldung zur Geburt ist unter www.geburtsinfo.wien und unter beim Servicetelefon unter +43 1/90801 möglich. Die Nummer ist von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

