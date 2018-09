Gebrauchtes iPhone kaufen: Beste Bedingungen beim Onlinehandel

Nachdem gestern die neuen iPhone-Modelle Xs, Xs Max und Xr präsentiert wurden, hat willhaben nun den aktuellen iPhone Verkauf auf ihrer eigenen Plattform analysiert. Wann der beste Zeitpunkt für den Kauf oder Verkauf eines iPhones ist, erfährt ihr hier.

Das iPhone-Angebot

Mehr als 100.000 iPhone-Anzeigen wurden bereits seit Jahresbeginn auf der Onlineseite geschaltet. Damit machten die Apple-Geräte rund ein Drittel des gesamten Smartphone-Angebotes aus. Unter anderem gab es zirka 10.000 iPhone X, mehr als 7.000 iPhone 8 bzw. 8 Plus, zirka 18.000 iPhone 7 bzw. 7 Plus und rund 20.000 iPhone 6, 6s, bzw. 6s Plus am Onlinemarkt von willhaben 2018 zu finden.