Gebrauchte Autos und Motorräder heuer stark nachgefragt

In den ersten drei Monaten des heurigen Jahres herrschte rege Nachfrage nach gebrauchten Autos. Zweirad-Fans und Bauern zeigten besonders viel Kauflaune.

Zweirad-Fans und Bauern besonders in Kauflaune

Diese Daten gab die Statistik Austria am Freitag bekannt. Mehr Zulassungen gegenüber dem 1. Quartal 2020 verzeichneten sowohl gebrauchte Diesel-Pkw (Anteil: 60 Prozent; plus 21,5 Prozent) als auch gebrauchte Benziner (36,2 Prozent; plus 22,8 Prozent). Besonders gefragt waren BMW, Mercedes und Skoda. Alternativ betriebene Pkw erreichten einen Anteil von 3,8 Prozent an sämtlichen Pkw-Gebrauchtzulassungen und nahmen somit um 135 Prozent zu.