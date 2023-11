Wegen einer Demo zum Nahost-Konflitk rechnet der ÖAMTC am Samstag in Wien mit Staus und Verkehrsverzögerungen.

Gaza-Demo sorgt in Wien für Staus und Verzögerungen

Am Samsag, den 4. November müssen Autofahrende in Wien ab 15 Uhr mit Verzögerungen rechnen. Grund ist die Demo "Sofortiger Waffenstillstand in Gaza".

Wegen der Demo "Sofortiger Waffenstillstand in Gaza” in Teilen der Wiener Innenstadt, Wien-Neubau und Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus, müssen Autofahrer am Samstag mit Verzögerungen rechnen, befürchtet ÖAMTC-Experte Marc Römer. Betroffen werden u.a. Gablenzgasse, Innerer und Äußerer Gürtel, Burggasse, Zweierlinie und Ring sein.

Die Route im Detail: Gablenzgasse - Burggasse - Bellariastraße - Ringstraße - Burgtor - Heldenplatz.

Die ÖAMTC-Expert:innen erwarten Behinderungen und zeitweise Sperren auf Innerem und Äußerem Gürtel zwischen Koppstraße und Mariahilfer Straße, Burggasse, Zweierlinie zwischen Lerchenfelder Straße und Babenbergerstraße und auf dem Ring ab Babenbergerstraße.