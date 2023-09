Gastro und Hotellerie: AK und vida pochen auf Fortschritte

Arbeiterkammer und Gewerkschaft vida pochen auf Fortschritte in den Betrieben von Gastronomie und Hotellerie.

Schlechtes Arbeitsklima und niedriges Einkommen in Gastro und Hotellerie

Sexuelle Belästigung ist größeres Thema als in anderen Branchen

Auch sexuelle Belästigung ist laut Anderl in der Sparte ein größeres Thema als in anderen Branchen. "Wir wissen aus unserer Beratung, dass gerade bei diesem Thema die Gastro großen Aufholbedarf hat, nämlich was Sensibilisierung und Aufklärung betrifft." Derzeit stehe man dazu in Gesprächen mit der Branchensparte in der Wirtschaftskammer (WKÖ), um ein Konzept gegen Belästigung am Arbeitsplatz zu entwickeln. Dieses solle "möglichst schnell" vom Papier in die Umsetzung kommen, das sei "ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und des Betriebsklimas". Laut den Studienergebnissen wies die Sparte zuletzt mit 60 Prozent einen besonders hohen Frauenanteil auf.