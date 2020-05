Gastro-Öffnung: Was zwei Getränke mehr pro Woche bewegen

Die Wirtschaftskammer versucht ab jetzt mit griffigen Beispielen die Zweckmäßigkeiten von Konsum greifbar darzustellen. Wie zwei Getränke pro Woche einem Gastronomen helfen können:

Das erste Beispiel bezieht sich darauf, was für einen Nutzen es haben würde, wenn alle Erwerbstätigen, wenn es wieder die zuletzt im Jahresschnitt üblichen rund 4,4 Millionen sind, zwei mal in der Woche beim Wirt einen gespritzten Apfelsaft zum Preis von 3,90 Euro konsumieren.

Das würde zuerst für einen monatlichen Mehrumsatz von gut 140 Mio. Euro in der Gastronomie führen. Dahinter würden durch diese Konsumation laut WKÖ mehr als 2.000 Jobs geschaffen werden: 1.253 in der Gastronomie, 78 am Bau, 38 in der Finanz- und Versicherungswirtschaft, 44 in der Logistik und 41 in der Landwirtschaft.