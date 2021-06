Gastro-Obmann beklagt Arbeitskräftemangel

Die Gastronomie hat nach der Corona-Öffnung mit Personalmangel zu kämpfen. Mario Pulker, der oberste Vertreter der Branche in der Wirtschaftskammer, fordert nun eine Verschärfung der Zumutbarkeitsbestimmungen für Arbeitslose.

Es könne nicht sein, dass in bestimmten Bezirken Mitarbeiter in der Gastronomie arbeitslos gemeldet seien, aber in diesen Bezirken mannigfach Stellen frei seien, sagte Pulker im ORF-Radio.

Nicht nur die berufliche Neuorientierung vieler ehemaliger Mitarbeiter ist laut Pulker schuld an dem Mangel. Manche zeigten auch "einfach nicht mehr diesen großen Willen, sich wieder eingliedern zu lassen in den normalen Arbeitsalltag". Immer wieder würden ihm Arbeitssuchende vom Arbeitsmarktservice (AMS) vermittelt, doch nur die wenigsten würden zu einem Bewerbungsgespräch erscheinen, so der Obmann des Fachverbands Gastronomie in der WKÖ, der selbst ein Hotel und Restaurant in Aggsbach-Dorf (Bezirk Krems, Niederösterreich) betreibt.