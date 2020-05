Gasgriller geriet bei Geburtstagsfeier in Wiener Neudorf in Brand

Aus unbekannter Ursache geriet bei einer Geburtstagsfeier in Wiener Neudorf ein Gasgriller beim Anheizen in Brand. Nachbarn kamen der Familie zu Hilfe bis die FF Wiener Neudorf eintraf.

Am Donnerstag geriet in Wiener Neudorf aus unbekannter Ursache ein mit Flüssiggas betriebener Gasgrill beim Anheizen in Brand. Als die Familie die Feuerwehr alarmierte, befand sich ein Wiener Neudorfer Feuerwehrmann in der direkten Nachbarschaft und half dem Familienvater den Brand mit Hilfe eines Gartenschlauchs einzudämmen.