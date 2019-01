Gartenhütte stand in Niederösterreich in Vollbrand: Zehn Feuerwehren im Einsatz

Am Donnerstag stand eine Gartenhütte in Wilhelmsburg in Vollbrand. Die Flammen griffen auf den Dachstuhl des Wohnhauses und einen Pkw über. Zehn Feuerwehren waren im Einsatz.

Das Wohnhaus konnte dank des raschen Eintreffens der Helfer gerettet werden. Verletzt wurde niemand. Auslöser für den Brand war laut Polizei ein beheizter Räucherofen.