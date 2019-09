Garten Tulln sucht wieder schwersten "Bluza" im Land

Am 5. Oktober steigt die Riesenkürbis-Staatsmeisterschaft. Beim XXL-Spektakel werden aber auch andere Gemüsesorten um die Wette gewogen.

Die Garten Tulln richtet einmal mehr die Riesenkürbis-Staatsmeisterschaft aus. Der Wett-Wiegen geht am Samstag, den 5. Oktober, in Szene. Das Motto lautet "Wer hat den schwersten 'Bluza' im Land?".

Garten Tulln erwartet Riesenkürbisse bei XXL-Spektakel

Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) kündigte am Donnerstag in einer Aussendung ein XXL-Spektakel an. "Neben den größten Kürbissen des Landes werden auch wieder Riesengemüse wie Kohlrabi, Kukuruz und vieles mehr um die Wette gewogen."