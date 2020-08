Ganzjahresreifen getestet: Unterdurchschnittliche Ergebnisse

Der ÖAMTC hat sieben Ganzjahres-Reifen für SUVs und Transporter getestet. Die Ergebnisse sind jedoch unterdurchschnittlich.

Keine generelle Kauf-Empfehlung für Ganzjahres-Reifen für SUVs und Transporter will der ÖAMTC nach einem Test von sieben Reifen abgeben. Dieses Jahr wurde mit der Dimension 235/55 R17 103V/Y eine Reifengröße für größere und schwerere Fahrzeuge untersucht. Mit einem ernüchternden, weil unterdurchschnittlichen Ergebnis.

Sieben Modelle getestet: Ergebnis eher schwach

"Unser letzter derartiger Test fand 2018 mit Ganzjahresreifen für Kleinwagen statt. Während man damals bei einigen Modellen - je nach persönlichem Fahrprofil - noch von einer passablen Kompromisslösung sprechen konnte, schneidet die nun getestete, wesentlich größere Dimension deutlich schwächer ab", erläuterte ÖAMTC-Reifenexperte Friedrich Eppel in einer Aussendung.

Beste Ergebnisse in Bereichen Kraftstoffverbrauch und Verschleiß

Die besten Ergebnisse lieferten alle Testkandidaten noch in Sachen Kraftstoffverbrauch und Verschleiß. Diese Kriterien sind zwar ebenfalls wichtig für die Kaufentscheidung, das Hauptaugenmerk liegt bei den Reifentests des ÖAMTC und seiner Partner allerdings auf sicherheitsrelevanten Eigenschaften, also dem Verhalten auf trockener, nasser und winterlicher Fahrbahn. "Einigermaßen erfreulich ist, dass sechs Modelle bei Nässe nur leichte Schwächen zeigten, der Bridgestone konnte in diesem Bereich sogar mit Note 2,0 überzeugen. Ein Lichtblick, weil nasse Fahrbahnen sowohl im Winter als auch im Sommer häufig vorkommen", sagt der ÖAMTC-Experte.