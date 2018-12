Ganoven unterwegs: Wiener Polizei warnt vor Telefon-Betrüger

In der letzten Zeit haben sich jene Fälle gehäuft, wo Betrüger von ihren Opfern Geld am Telefon verlangen. Die Wiener Polizei sprach eine Warnung aus.

Die Wiener Polizei warnt vor Betrügern, die ihren Opfern am Telefon Geld abluchsen. In jüngster Vergangenheit haben sich entsprechende Fälle gehäuft, auf den “Neffentrick” oder den “Kautionstrick” fallen nicht nur betagte Personen herein.

Betrüger geben sich oftmals als Polizisten aus

Zuletzt gaben sich Ganoven verstärkt als Polizisten aus und machten ihren Opfern vor, Verwandte oder Bekannte wären in Kalamitäten. Weil diese angeblich festgenommen wurden oder in einen Verkehrsunfall verwickelt waren, würde dringend Geld für eine Kaution oder eine Streitbeilegung benötigt. Zumindest zehn Mal hatten die Betrüger mit dieser Masche in den vergangenen Wochen Erfolg, in Dutzenden weiteren Fällen blieb es beim Versuch. “Der angerichtete Schaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich”, teilte Daniel Fürst, der Sprecher der Landespolizeidirektion, am Sonntag mit.