Gamon führt NEOS in Vorarlberg-Wahl

Landesparteichefin Claudia Gamon wird die NEOS als Spitzenkandidatin in die Vorarlberger Landtagswahl führen.

Die 35-Jährige wurde am Samstag bei einer Mitgliederversammlung in Hohenems mit einer Zustimmung von 93 Prozent auf den ersten Listenplatz gewählt. Die Noch-EU-Abgeordnete kritisierte im Speziellen die ÖVP und unterstrich die Ambition der NEOS, Teil der künftigen Landesregierung zu sein. "Jetzt ist Zeit, mit Mut in die Zukunft zu gehen", sagte sie.

Gamon-Kritik vor Vorarlberg-Wahl

Gamon nannte die ÖVP nach Jahrzehnten in der Landesregierung entscheidungsschwach und ortete einen Mangel an Leadership. Dass Vorarlberg in vielen Bereichen noch gut dastehe, liege an den Bürgern und habe überhaupt nichts mit der ÖVP zu tun. Es brauche eine Bildungsrevolution, "damit alle Kinder die Chance haben, im Leben erfolgreich zu sein", unterstrich sie in ihrer Dankesrede. Ebenso werde man Vorschläge auf den Tisch legen, wie es in Vorarlberg eine neue Generation an Eigentümern geben könne. "Bei NEOS geht es immer darum, was in Zukunft möglich sein soll", betonte die 35-Jährige. Ebenso sprach sie sich für eine Infrastrukturoffensive aus. Zu ihrer Motivation, die Landespolitik gegen die EU-Politik einzutauschen, sagte sie: "Die Themen, die uns als Gesellschaft im 21. Jahrhundert bewegen, müssen vor Ort umgesetzt werden."