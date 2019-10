Game City: "geco" gewann Fortnite Turnier in Wien

Während der Game City wurde vom eSport Verband Österreich (ESVÖ) das größte live Fortnite Turnier Europas ausgetragen. Gewonnen hat der 16-jährige Michael „geco“ Schätzer aus Tirol. Das ist der Fortnite Champion 2019 Vom 18. bis 20.

Vom 18. bis 20. Oktober traten im Zuge der GAME CITY in der A1 eSports Arena rund 5.000 Teilnehmer in „Fortnite Battle Royale“ gegeneinander an. Schätzer setzte sich im Grande Finale am Sonntag gegen die 100 besten SpielerInnen nach der dreitägigen Qualifikationsphase durch.

Seit Sonntag steht der Gewinner des größten live eSports Turniers in Europa fest. Der 16-jährige Michael „geco“ Schätzer aus Tirol darf sich ab jetzt offiziell GAME CITY Champion 2019 nennen. In dem dreitägigen Turnier setzte er sich im Gaming-Hit Fortnite im Modus "Battle Royale" gegen über 5.000 andere Mitspielerinnen und Mitspieler durch. "Ich kann es noch immer nicht glauben, dass ich dieses Turnier gewonnen habe. Es war ein geniales Turnier mit harten Gegnern, aber die Mühe hat sich am Ende doch gelohnt und ich freue mich, dass ich mich gegen die anderen durchsetzen konnte", sagt Michael Schätzer über seinen Sieg und darf sich über den Hauptpreis freuen: ein HUAWEI P30 Pro, einen ergonomischen Gaming Sessel von AK Racing, eine 100€ paysafecard sowie eine Jahreskarte für die AREA52, Wiens eSports Hotspot.

Bereits zweiten Fortnite Turnier von ESVÖ

Das vom eSport Verband Österreich ausgerichtete eSports-Turnier fand heuer bereits zum zweiten Mal statt. Diesmal in direkter Kooperation mit dem Fortnite Publisher Epic Games, der für die 100 Gaming-Stationen einen eigenen Custom-Server bereitgestellt hat, sodass alle TurnierteilnehmerInnen auch tatsächlich live vor Ort gegeneinander antreten konnten. "Die Anspannung im Grande Finale war in der gesamten A1 eSports Arena zu spüren. Die Spielerinnen und Spieler haben heuer sehr taktisch gespielt, Michael konnte im Finale einen kühlen Kopf behalten und hatte mit einem fünften Platz, einem ersten Platz und einem zweiten Platz bei der Gesamtwertung am Ende die Nase vorne“, würdigt Stefan Baloh, Präsident des eSport Verband Österreich den Sieg des jungen Tirolers.

Das Fortnite Turnier auf der GAME CITY bildete den Kickoff für einen heißen eSport Herbst. Die eBundesliga startet mit 12 Vereinen gleich im November. Ebenfalls steht das Finale der A1 eSports League Austria Season 4 am 09. November in der Gösserhalle Wien an. Unter anderem gibt es hier die A1 eSports League Finals von Clash Royale, Super Smash Bros. Ultimate sowie League of Legends zu sehen. Anmeldungen sind noch möglich.