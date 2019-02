GAK empfängt Austria Wien im ÖFB-Cup-Viertelfinale

Am Freitagabend gastiert die Wiener Austria beim GAK im Viertelfinale des ÖFB-Cups. Die Steirer verzichteten im Vorfeld ihrer nostalgischen "Zeitreise" auf forsche Töne, bauen aber auf ihre Cup-Defensivstärke und eine tolle Kulisse.

Als Tabellenführer der Regionalliga Mitte ist der GAK im Süden Österreichs wieder eine etablierte Größe, im sportlichen Vergleich mit der Austria aber der “krasse Außenseiter” mit dem “Bonusspiel”, wie Teamtrainer David Preiß sagte. “Es ist ein bisschen wie eine Zeitreise in die Vergangenheit und gleichzeitig ein Ausblick in eine hoffentlich glorreiche Zukunft. Wir sehen, wie es sein könnte, wenn wir weiter erfolgreich und wieder in der Bundesliga sind.”