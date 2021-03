Gärtnern hat durch Corona deutlich an Attraktivität gewonnen

Obwohl das "Garteln" schon vor Corona seinen altmodischen Ruf abgelegt hat, hat dieses durch zahlreiche Lockdowns deutlich an Attraktivität gewonnen. Vor allem die naturnahe Begrünung und die Selbstversorgung durch den bepflanzten Hinterhof boomen - das zeigen auch aktuelle Buch-Neuerscheinungen.

In "Home Farming" verrät die deutsche Fernsehsprecherin Judith Rakers, wie sie durch ein Interview mit einem Selbstversorger auf den Geschmack kam - sehr zur Überraschung ihrer Familie. Tiefgreifende Texte oder besonders überraschende Tipps sucht man in dem Buch vergeblich, dafür gelingt das angestrebte Ziel umso mehr: Durch schöne Fotos, eine übersichtliche Gestaltung und viel Begeisterung das Interesse am Thema zu wecken. Dazu tragen u.a. die Rezepte und Anleitungen zum Einkochen bei, die ebenso motivieren wie das umfangreiche Kapitel der Hühnerhaltung. Diese gehören schließlich schon fast zwangsläufig bei einem Selbstversorgergarten dazu.

"Jede Blüte zählt": Schutz der kleinsten Tiere

Was Markus Burkhard auf YouTube zu vermitteln versucht, dass man als ersten wichtigen Schritt der Natur in seinem eigenen Garten mehr Platz einräumen soll, das bringt Bärbel Oftring in ihrem Buch "Jede Blüte zählt" auf den Punkt. Was vielen noch immer nicht bewusst ist: In den vergangenen 30 Jahren sind 80 Prozent aller Fluginsekten und damit 50 Prozent aller Vögel verschwunden. Dabei sind die Insekten die Nahrungsbasis für unzählige Tierarten und durch ihre bestäubende Wirkung auch unsere Lebensgrundlage.