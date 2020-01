Gaben sich als Polizisten aus: Zwei Opfern durch Kautionsbetrug in Wien

In Wien wurden zwei Frauen zu Opfer von Kautionsbetrügern. Ihnen konnten hohe Geldsummen entlockt werden.

Gleich zwei Frauen sind im November in Wien Opfer von Kautionsbetrügern geworden. Ihnen wurde eine hohe Geldsumme herausgelockt. In beiden Fällen gaben sich die Täter als Polizisten aus und behaupteten, die Tochter der Opfer habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, weshalb eine Kaution zu zahlen wäre, um eine Inhaftierung der Tochter zu verhindern. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche.

Gaben sich als Polizisten aus: Hinweise erbeten

Am 18. November kontaktierte ein Mann telefonisch eine 77-Jährige in der Leopoldstadt. Die betagte Frau übergab einem unbekannten Abholer aus Angst um ihre Tochter einen beträchtlichen Geldbetrag. Am 21. November erbeuteten Trickbetrüger mit dem gleichen Modus Operandi von einer 58-Jährigen in Landstraße Schmuck und Bargeld. Die Polizei veröffentlichte am Samstag Fotos der jeweiligen Abholer. Hinweise nimmt das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01/31310 DW 33522 entgegen.