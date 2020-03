Gab sich als Polizisten aus: Polizei fahndet nach Trickbetrüger

In Wien kam es bereits öfter zu Delikten, bei denen sich Personen als Polizisten ausgaben, um älteren Menschen ihre Ersparnisse herauszulocken. Die Polizei fahndet nach der Tätergruppe.

Bereits seit 2018 laufen die Ermittlungen gegen eine Tätergruppe, die ältere Menschen via Telefon kontaktiert. Die Mitglieder der Gruppe gaben sich dabei aus Polizisten aus. Sie täuschen Ermittlungshandlungen vor und manipulieren ihre Opfer durch geschickte psychologische Gesprächsführung. Teilweise wurden so die gesamten Ersparnisse an die falschen Polizisten übergeben.