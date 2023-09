Gaál zum Wiener "Equal Pension Day": Vor allem Frauen trifft Altersarmut

Der Wiener Equal Pension Day fällt 2023 auf den 13. September. Dieser markiert jährlich jenen Tag, an dem Männer bereits so viel Pension bezogen haben wie Frauen erst zum Jahresende.

Gaál zum Wiener Equal Pension Day

"Frauen leisten nach wie vor einen Großteil der unbezahlten Arbeit. Das wirkt sich auf das Einkommen und auf die Pension aus. Altersarmut betrifft in erster Linie Frauen. Das ist alarmierend. Unser klares Ziel ist es, die Lohnschere und die Pensionslücke zu schließen!", so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál zum Wiener Equal Pension Day am 13. September 2023.