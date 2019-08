Fußgänger bei Unfällen in NÖ schwer verletzt

In Niederösterreich sind am Dienstag zwei Fußgänger von Autos erfasst und dabei schwer verletzt worden.

Ein 39-jähriger Pole, der nach Polizeiangaben vom Mittwoch in Bergland (Bezirk Melk) unvermittelt die Fahrbahn betreten hatte, wurde schwer verletzt. In Retz (Bezirk Hollabrunn) erlitt ein 58 Jahre alter Einheimischer ebenfalls Blessuren. Beide Männer wurden ins Krankenhaus gebracht.

Der Zusammenstoß in Bergland ereignete sich laut Exekutive gegen 23.00 Uhr. Der Pole wurde kurz vor dem Ende der Ortschaft Oberegging auf der B25 vom Pkw eines 30-Jährigen angefahren und über den Wagen geschleudert. Das Unfallopfer blieb auf der Straße liegen und wurde nach der Versorgung an Ort und Stelle in das Landesklinikum Amstetten eingeliefert.