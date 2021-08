Fußball: Wimmer geht von Austria Wien zu Arminia Bielefeld

Patrick Wimmer geht zu Arminia Bielefeld in Deutschlands Fußball-Bundesliga. Er wird damit nicht mehr für die Wiener Austria am Feld stehen. Das geht aus einer Bekanntgabe der beiden Clubs vom Dienstag hervor.

Bei Bielefeld erhält der 20-Jährige einen Vertrag bis 2025. Wimmer war erst vor zwei Jahren von Gaflenz in der niederösterreichischen Landesliga (4. Klasse) zur Austria gegangen. Seither brachte er es auf 47 Einsätze in der Bundesliga. In der laufenden Saison fehlte Wimmer den Violetten aufgrund einer Knöchelblessur.