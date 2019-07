Fußball: Testspielsiege für Salzburg, Austria und WAC

Europa-League-Starter WAC hat sein Testspielprogramm am Samstag mit einem 3:1-(3:0)-Erfolg über den französischen Erstligisten Girondins Bordeaux abgeschlossen.

Testspiele einiger österreichischen Mannschaften

Der 19-jährige "Joker" Hellermann, bisher nur für Liefering im Einsatz, stellte sich in der Schlussphase beim Zweitligisten aus Oberösterreich mit drei Treffern (3., 74., 83.) vor, in der ersten Hälfte hatte bereits Kiel-Rückkehrer Masaya Okugawa (28.) getroffen. Trainer Jesse Marsch gab am Tag nach dem 3:1-Erfolg über Feyenoord Rotterdam vor allem Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance. Auch in Gaflenz waren am Tag nach dem 3:1 gegen die Queens Park Rangers im Team der Austria viele "neue" Gesichter zu sehen. Monschein (27., 41., 45.), Manprit Sarkaria (65.) und Dominik Fitz (91.) sorgten schließlich für einen klaren Sieg, der auch höher ausfallen hätte können.