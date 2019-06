Fußball: Roman Mählich nicht mehr Trainer von Sturm Graz

Am Mitwoch wurde bekannt, dass Roman Mählich nicht mehr Trainer von Sturm Graz sein wird.

Roman Mählich ist laut einem Bericht der "Kleinen Zeitung" (Online-Ausgabe) von Mittwoch nicht mehr Trainer von Sturm Graz. Die Entscheidung sei in einer Vorstandssitzung des Bundesligisten am Dienstagabend gefallen, hieß es. Mählich hat das Amt als Chefcoach der Steirer seit November inne, nachdem sich Sturm von Heiko Vogel getrennt hatte. Sturm kündigte ein Statement an.