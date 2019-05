Fußball: Rapid Wien hat schlechte Erinnerungen an Mattersburg

Rapid Wien reist mit schlechten Erinnerungen nach Mattersburg. Den Hütteldorfern liegt das 1:2 im März noch immer im Magen. Gespannt wird das Auswärtsspiel gegen den SV Mattersburg erwartet.

Das Auswärtsspiel am Samstag gegen den SV Mattersburg löst bei Rapid unliebsame Erinnerungen aus. Die 1:2-Niederlage im Pappelstadion im vergangenen März gab letztlich den Ausschlag dafür, dass die Hütteldorfer in der Qualifikations- und nicht in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga landeten. Nun sinnt man gegen die Burgenländer auf Revanche. “Das 1:2 hat uns wahrscheinlich einen Platz unter den ersten sechs gekostet. Das war unser einziges wirklich schlechtes Spiel im Frühjahr”, sagte Trainer Dietmar Kühbauer.

Rapid hingegen hat Rang eins in der zweithöchsten Bundesliga-Etage schon vorzeitig fixiert. “Das ist sicher eine gewisse Erleichterung und sehr wichtig für uns”, sagte Kühbauer. Ob er deswegen vielen Stammkräfte eine Pause gewährt, ließ der Coach offen. “Es wird sicher Rotationen geben, doch wir werden so auftreten, dass wir gewinnen können”, meinte Kühbauer, der nicht verraten wollte, ob Richard Strebinger oder Tobias Knoflach im Tor aufgeboten wird.

SV Mattersburg spielt mit “voller Kapelle”

Bei Mattersburg steht nicht zur Debatte, dass Spieler geschont werden könnten. “Wir spielen mit voller Kapelle”, kündigte Trainer Klaus Schmidt an. Seine Mannschaft hätte den zweiten Rang und damit die Play-off-Teilnahme schon in der vergangenen Woche in Hartberg fixieren können, durch das 1:2 beim TSV liegt man nun aber zwei Runden vor Schluss nur drei Punkte vor Altach. “Unser Auftritt in Hartberg war schon sehr ärgerlich”, gab Schmidt zu.