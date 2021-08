Fußball-Legende Gerd Müller (75) ist tot

Fußball-Legende und Torjäger des FC Bayern München Gerd Müller ist im Alter von 75 Jahren verstorben

"Heute ist ein trauriger, schwarzer Tag für den FC Bayern und all seine Fans. Gerd Müller war der größte Stürmer, den es je gegeben hat - und ein feiner Mensch, eine Persönlichkeit des Weltfußballs.", schrieb FCB-Präsident Herbert Hainer.

FC Bayern München in tiefer Trauer

"Wir sind in tiefer Trauer vereint mit seiner Frau Uschi sowie seiner Familie. Der FC Bayern wäre ohne Gerd Müller heute nicht der Klub, wie wir ihn alle lieben. Sein Name und die Erinnerung an ihn wird auf ewig weiterleben."