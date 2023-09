Fußball: LASK verlor "Spiel des Jahres" gegen Liverpool nach 1:0-Führung

Der FC Liverpool hat in der Fußball-Europa-League das Spiel gegen den LASK noch gedreht. Die Oberösterreicher waren bis zur 56. Minute 1:0 in Führung gewesen.

Der LASK hat im "Spiel des Jahres" den FC Liverpool gefordert, sich aber nicht für einen couragierten Auftritt belohnt. Die Linzer unterlagen am Donnerstag zum Start der Fußball-Europa-League dem 19-fachen englischen Meister nach 1:0-Pausenführung mit 1:3. Darwin Nunez per Elfmeter (56.), Luis Diaz (63.) und Mohamed Salah (88.) drehten die Partie, nachdem Florian Flecker den Außenseiter vor über 17.000 Zuschauer im vollen Stadion auf der Gugl in Führung gebracht hatte (14.).