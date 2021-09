Fußball: Krammer nach Rapid- in Zukunft ÖFB-Präsident?

Der frühere Präsident des SK Rapid Wien, Michael Krammer, nimmt laut Medienberichten am Rennen um das Amt des Österreichischen Fußball-Bundes teil.

Wie die Online-Plattform "90minuten.at" und der "Kurier" am Freitag berichteten, fasst der Unternehmer eine Kandidatur ins Auge. Am Montag steht in Wien eine Sitzung des ÖFB-Wahlausschusses an. Dabei werden der oder die Kandidaten für den Chefposten des größten Sport-Fachverbandes des Landes nominiert.